Millionenschäden durch Unwetter in Roth, keine Verletzten

Mindestens 30 Autos von Bäumen begraben - Anton-Seitz-Schule schwer beschädigt - vor 1 Stunde

ROTH/BÜCHENBACH/SPALT - Das Unwetter, das am Sonntagabend gegen 19 Uhr über den Landkreis Roth zog, hat schwere Schäden angerichtet: Das Dach der Anton-Seitz-Schule in Roth wurde teilweise abgedeckt, ein ICE strandete bei Unterheckenhofen. Drei Ortschaften wurden vom Stromnetz getrennt.

Ein Unwetter richtete am Sonntagabend in Roth und Umgebung schwere Schäden an. Mindestens 30 Autos wurden durch umstürzende Bäume beschädigt. © Martin Regner



Der Schwerpunkt der Schäden liegt nach Angaben der Polizei in Büchenbach, Georgensgmünd, Rednitzhembach, Röttenbach, Spalt und Roth. Unzählige Straßen waren durch umgestürzte Bäume unpassierbar, auch die B 2 war zwischen Roth und der Autobahn 6 für fast eine Stunde gesperrt, weil Bäume auf die Fahrbahnen gefallen waren.

In Roth wurden zahlreiche Dächer abgedeckt, am schlimmsten traf es wohl die Anton-Seitz-Schule im Norden von Roth. Hier faltete der Sturm Teile des Daches nach oben, auf dem Schulhof und den Wegen um die Schule herum liegen Bäume und herabgefallene Äste. Teilweise wurden Autos unter Baumteilen begraben. Auch das Dach der Montessori-Schule in Büchenbach wurde beschädigt, teilte die Polizei mit.

S-Bahn und ICE liegengeblieben

In Abenberg, Büchenbach und Rednitzhembach fiel für über eineinhalb Stunden der Strom aus. In Büchenbach geriet ein Trafohaus in Brand. In der Folge fiel auf der Bahnstrecke Georgensgmünd-Roth-Nürnberg der Strom aus. Eine S-Bahn blieb etwa 100 Meter nach dem Bahnhof Büchenbach liegen.

Zwischen Unter- und Oberheckenhofen strandete ein mit 400 Personen besetzter ICE, ebenfalls wegen dem Stromausfall auf der Strecke. Die Bergung der Passagiere zog sich über mehrere Stunden hin, weil die Wege zur Bahnstrecke zum Teil unpassierbar waren.

Wie ein Bahnsprecher mitteilte, steht der noch in der Nacht geräumte Zug weiterhin auf der Strecke (Stand: Montagvormittag). Bis der ICE abgeschleppt werden kann, wird es noch dauern: Es müssen erst noch rund 20 bis 30 Bäume, die vor und hinter dem Zug auf den Gleisen liegen, von der Strecke geräumt und die Oberleitung repariert werden.

ICE bei Roth gestrandet: Evakuierung dauerte Stunden

Wann der Zugverkehr auf der betroffenen Strecke wieder aufgenommen wird, ist noch unklar. "Ich wage die vorsichtige Prognose, dass das am Dienstag, 20. August, im Laufe des Tages sein kann", sagte der Bahnsprecher. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Georgensgmünd und Roth eingerichtet.

Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse sind keine Verletzten bekannt, so der Polizeisprecher: "Da bin ich sehr, sehr froh." Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, zum Teil müssen erst noch Versicherungsgutachter tätig werden. Erste Schätzungen gehen von einem Millionenschaden aus. Insgesamt gingen am Sonntagabend über 90 Notrufe bei der Polizei ein. Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter laufen.

Martin Regner