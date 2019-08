Modehaus Outfit und DAI Sushi eröffnen neu in Roth

Neuer Laden in der Innenstadt und Sushi-Lokal bereichern das Angebot in der Stadt - vor 25 Minuten

ROTH - Das Modehaus "Outfit" hat seine Pforten wieder geöffnet – im neuen Ladengeschäft in der Hauptstraße 12. Auf 120 Quadratmetern bietet Sonja Schlerf eine noch größere Auswahl an Damenbekleidung in den Größen 34 bis 56 an. In der Traubengasse 23 geht es seit Mitte August asiatisch zu: Hier wird Sushi serviert.

Das ist neu in Roth, jetzt gibt es hier auch Sushi: Daneben stehen auf der Speisekarte des DAI Sushi auch Tapas, warme Gerichte mit Udon und Ramen Nudeln. © Martin Regner



Seit Mitte August bereichert das DAI Sushi in der Traubengasse 23 das kulinarische Angebot in Roth. Neben Sushi-Gerichten stehen auf der Speisekarte auch Tapas, warme Gerichte mit Udon und Ramen Nudeln. Das Restaurant bietet Platz für bis zu 100 Personen, in der Sushi-Bar im Gastraum wird frisch und live zubereitet. Verantwortlich sind Steffi Herrmann und Szabolcs Marcus. Marcus ist gelernter Gastronomietechniker mit langjähriger Küchenerfahrung unter anderem in einem Hotel am Schwarzen Meer. Das neue Lokal in Roth soll "ein Ort zum Wohlfühlen" sein.

Zu den Gratulanten im „Outfit“ gehörte auch Bürgermeister Ralph Edelhäußer. © Foto: Yevheniia Frömter



Zur Eröffnung des neuen Modeladens Anfang August spendierte das Outfit-Team Leckereien und kostenlose Sommerschals. "Unsere Stammkunden standen schon seit Tagen in den Startblöcken und konnten es kaum erwarten, dass wir wieder aufmachen", sagte Sonja Schlerf stolz. Bereits seit 17 Jahren betreibt die leidenschaftliche Geschäftsfrau einen Laden für Damenbekleidung in der Kreisstadt. Schlerf zeigt sich davon überzeugt, dass viele Kunden nicht unbedingt in andere Ortschaften zum "Shoppen" fahren möchten. "Es wird auf ehrliche Beratung Wert gelegt – und zwar in Roth."