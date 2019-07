Motorradunfall in Roth: Fahrer vermutlich schwer verletzt

In der Friedrich-Wambsganz-Straße vor dem Supermarkt kam es zum Zusammenstoß - vor 43 Minuten

ROTH - Bei einem Unfall mit einem Motorrad am Freitagnachmittag in Roth wurde der Fahrer der Maschine nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Er war auf der Friedrich-Wambsganz-Straße in Richtung Süden unterwegs und prallte gegen einen Fiat, der aus dem Supermarkt-Parkplatz heraus kam.

Bei einem Unfall in der Friedrich-Wambsganz-Straße in Roth prallte ein Motorrad gegen einen Fiat. © Martin Regner



Das Motorrad prallte kurz nach 14 Uhr auf Höhe der Vorderachse gegen die Fahrerseite des Pkw. Die Straße wurde von Polizei und Feuerwehr für die Bergung des Verletzten abgesperrt. Der Tank des Motorrads wurde durch den Aufprall beschädigt, so dass Benzin auf die Straße lief.

Der vermutlich schwer verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Ob es weitere Verletzte gab, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe und der genaue Unfallhergang sind noch unklar.

Weitere Informationen folgen.

