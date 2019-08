Nach Sturz mit E-Bike: 45-Jähriger stirbt in Klinik

Mann war ohne Helm unterwegs und geriet ins Schlingern - vor 1 Stunde

BÜCHENBACH - Anfang August ist ein 45-Jähriger mit seinem E-Bike am Ortseingang von Tennenlohe ins Schlingern geraten und gestürzt. Er trug keinen Helm. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der Mann ins Nürnberger Klinikum eingeliefert, wo er am Freitag verstarb.

Wie die Polizei berichtet, war der 45-jährige Pedelec-Fahrer am Donnerstag, den 1. August, gegen 18.30 Uhr von Büchenbach in Richtung Schwabach unterwegs. Am Ortseingang von Tennenlohe wollte er von der Straße auf den Gehweg wechseln, kam dabei ins Schlingern und stürzte von seinem Rad. Der Schwabacher erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in das Klinikum Nürnberg eingeliefert. Laut Angaben der Polizei trug der Mann keinen Helm. Am Freitag erlag er seinen schweren Verletzungen.

jm