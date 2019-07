Nachmeldung: Die Vorjahressiegerin geht beim Challenge an den Start

Daniela Bleymehl, die 2018 noch Sämmler hieß, versucht die Titelverteidigung - vor 49 Minuten

ROTH - Spektakuläre Nachmeldung für den Datev Challenge: Die Vorjahressiegerin Daniela Bleymehl, die damals noch Sämmler hieß, geht am Sonntag in Roth an den Start. Eine Neuauflage des Duells mit Lucy Charles, der Zweiten aus dem vergangenen Jahr ist also möglich.

Es könnte wieder zum Duell kommen zwischen Daniela Bleymehl (Mitte) und Lucy Charles (links), hier bei der Siegerehrung im Jahr 2018. © Salvatore Giurdanella



Es könnte wieder zum Duell kommen zwischen Daniela Bleymehl (Mitte) und Lucy Charles (links), hier bei der Siegerehrung im Jahr 2018. Foto: Salvatore Giurdanella



Daniela Bleymehl hat nach ihrem Ausstieg beim Ironman Frankfurt vorige Woche umdisponiert. Die Darmstädterin hatte das Rennen wegen eines Magen-Darm-Virus, den sie sich wenige Tage vor dem Rennen zugezogen hatte, kurz nach dem Wechsel auf die Laufstrecke abgebrochen. „Meine ärztlichen Untersuchungen Anfang dieser Woche ergaben, dass der Virus mittlerweile vollständig auskuriert ist,“ erklärte Bleymehl. „Ich fühle mich wieder richtig fit, und die Form war bereits in den letzten Wochen so gut wie selten zuvor“.

2018 mit Rekordzeit gewonnen

Nachdem Daniela Bleymehl 2018 in Roth mit deutscher Rekordzeit von 8:43:42 Stunden gewonnen hatte, baute sie für heuer auch ein hohes Niveau auf. Bei der Challenge Salou wurde sie Zweite und im Mai wurde sie bei der Challenge Heilbronn Deutsche Meisterin. Zudem gewann sie das Rennen in Geraardsbergen und wurde Dritte in Samorin. Nach 2014, 2015 und 2018 ist es ihre vierte Teilnahme in Roth.

Bilderstrecke zum Thema Jubel, Erschöpfung, Bierdusche: Zieleinlauf beim Challenge 2018 Nach einem kräftezehrenden Wettbewerb sehnen sich die Triathleten beim Challenge dem Zieleinlauf in Roth entgegen. Dort kennt die Freude dann keine Grenzen mehr, manche Athleten mussten jedoch der großen Anstrengung Tribut zollen und benötigten medizinische Hilfe.



Daniela Bleymehl gewann im vergangenen Jahr den Datev Challenge Roth in damaliger deutscher Rekordzeit von 8:43:42 Stunden. Die gute Form bestätigte Bleymehl in diesem Jahr bereits mit ihrem zweiten Platz bei der Challenge Salou und im Mai bei der Challenge Heilbronn, als sie dort Deutsche Meisterin wurde. Zudem gewann sie den Challenge Geraardsbergen und wurde Dritte beim Challenge Samorin. Nach 2014, 2015 und 2018 ist es ihre vierte Teilnahme in Roth.

Im vergangenen Jahr lieferte sich die Deutsche mit der Britin Lucy Charles einen verbissenen Zweikampf, den sie nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen mit neun Sekunden Vorsprung gewann.

Paul Götz E-Mail