Namika und Max Giesinger heizten den Fans am Brombachsee ein

ROTH - Drei Leuchttüme in der aktuellen Pop-Landschaft gaben am Freitag am Ufer des Brombachsees unterhalb von Enderndorf ein absolutes Gute-Laune-Konzert ohne Schwächen: Lions Head, Namika und Max Giesinger.

Namika feierte mit ihren Fans am fränkischen Brombachsee. Auch Max Giesinger und Lions Head begeisterten ihr Publikum. © Detlef Gsänger



Vor allem Max Giesinger begeisterte die zahlreich erschienenen Fans. Der sympathische junge Mann sorgte als Headliner live dafür, dass man sich am Ende etwas besser fühlen durfte als zuvor. Er suchte am Brombachsee stets die Nähe zu seinem Publikum, genoss das Bad in der Menge und sorgte für überraschende intime aber auch rockige Momente. Er setzte aber nicht nur auf seine Musik, sondern viel mehr noch auf seinen Charme – und seine Nahbarkeit. Einer von 80 Millionen halt, einer von uns. Max Giesinger besitzt eine fesselnde Präsenz und bereitete seinem Publikum quer durch alle Generationen mit eingängigen Texten und Melodien grandiose Live-Momente.

Dass Namika, Enkelin marokkanischer Einwanderer, zu den relevantesten Sängerinnen Deutschlands gehört, bewies auch ihr Auftritt am Brombachsee. Ihr Pop, HipHop, R&B und ein wenig Chanson ("Je ne parle pas francais") strahlten Lebensfreude pur aus – aber auch ein wenig Melancholie, beides hielt sich im Konzert die Waage. Lions Head hatten als Anheizer den undankbarsten Job, erledigten diesen aber ebenfalls mit musikalischem Können und Charme. Der New Yorker Singer/Songwriter Ignacio "Iggy" Uriarte hatte mit "Begging" und "True Love" sogar veritable Hits am Start.

