Otto-Lilienthal-Kaserne: Flüchtlinge bleiben nur noch bis Oktober

Danach fallen die Räumlichkeiten an die Bundeswehr zurück - vor 21 Minuten

ROTH - Es ist ein Aufatmen für die Bundeswehr, aber was wird jetzt aus den Flüchtlingen? Die Räumlichkeiten in der Otto-Lilienthal-Kaserne, die seit 2015 als Unterkunft für Flüchtlinge dienen, müssen bis Ende 2019 an die Bundeswehr zurückgegeben werden.

Die Erstaufnahmeeinrichtung in der Otto-Lilienthal-Kaserne hat der Zentralen Aufnahmestelle Zirndorf zeitweise ausgeholfen - Ende des Jahres ist damit Schluss. © Elke Bodendörfer



Demnach hat der letzte Flüchtling "die Unterkunft bis zum 30. September 2019 zu verlassen", wie der CSU-Politiker Christian Schmidt im Rahmen seines Besuchs in der Kaserne für alle Beteiligten unterstrich.

Zeitweise wurden am ehemaligen Standort der Heeresflieger und des Ausbildungsregiments bis zu 1500 Flüchtlinge untergebracht, um die Zentrale Aufnahmeeinrichtung in Zirndorf zu entlasten. Der Mietvertrag, der die Unterbringung der Flüchtlinge in der Kaserne regelt, wurde zunächst einmalig verlängert – und läuft nun 2019 endgültig aus.

Nach Angaben der Regierung von Mittelfranken sollen die 130 Flüchtlinge, die jetzt noch in der Kaserne leben, in den nächsten Monaten sukzessive weiterverteilt werden. Schon jetzt werden dem Standort keine weiteren Asylbewerber zugewiesen. Die Verbliebenen werden nach und nach in Gemeinschaftsunterkünfte in verschiedenen Regierungsbezirken umquartiert.

Keine zivile Nutzung der Kaserne

Damit fallen die Räumlichkeiten im Oktober an die Bundeswehr zurück. Diese könne sie auch gut gebrauchen, heißt es. Wofür genau, ist allerdings noch nicht sicher, denn: "Alles steht und fällt mit der Haushaltsaufstellung der Bundesregierung", so Schmidt. Wenn der Finanzminister das nötige Etat bewilligt, sei vieles denkbar. Möglicherweise wird in dem Gebäude eine Abteilung für Cyberkriminaliät untergebracht, denn die Bundeswehr habe den Wusch, sich im Bereich der Cybersicherheit zu verbessern. Fest stehen allerdings Folgendes: Eine zivile (Teil-)Benutzung der Kaserne wird es nicht geben.

