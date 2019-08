Reinwand und Weiler laufen Jahresbestzeit

City night Zehn Kilometer - vor 51 Minuten

ROTH/BÜCHENBACH - Mit einer tollen Steigerung seiner Zehn-Kilometer-Jahresbestzeit wartete Sebastian Reinwand vom Team Leidl der TSG 08 Roth beim 28. City-Night-Lauf in Berlin auf. Mit 30:27 Minuten und Platz sechs im 3300 Teilnehmer zählenden Läuferfeld nähert sich Langstreckler allmählich wieder der angestrebten 30-Minuten-Schwelle.

Sebastian Reinwand ist wieder auf den Beinen. © Foto: Salvatore Giurdanella



Sebastian Reinwand ist wieder auf den Beinen. Foto: Foto: Salvatore Giurdanella



Nach langer Verletzungspause unterbot er seine Anfang März in Neuhaus gelaufene Jahresbestzeit um über 90 Sekunden und rangiert damit in der aktuellen bayerischen Bestenliste unter den Top 10.

In Berlin platzierte sich Reinwand gegen starke Läufer, darunter sein früherer Teamkamerad Philipp Baar, wie Reinwand ebenfalls deutscher Marathon-Teilnehmer bei der Europa-Meisterschaft 2018, der hinter ihm als Neunter ins Ziel kam. Zehntausende von Zuschauern säumten die über den Kurfürstendamm führende Strecke und feuerten die insgesamt 10 000 gestarteten Teilnehmer frenetisch an.

Patrick Weiler vom Büchenbacher Team Memmert überzeugte ebenfalls mit persönlicher Jahresbestzeit von 31:22 Minuten, mit der er auf Rang 15 kam.

Erstmals nach fast einjähriger Wettkampfpause wegen einer hartnäckigen Verletzung wagte sich sein junger Teamkamerad Detlef Knall wieder an den Start eines hochklassigen Rennens. In Berlin tastete sich der 23-jährige Rednitzhembacher an sein früheres Leistungsvermögen heran und schaffte mit 32:40 Minuten und Platz 32 eine solide Vorstellung.

sla