Reizgas-Überfall auf Geldboten vor Rother Sparkasse

Am Montag kurz vor Mittag versuchte ein Unbekannter, 50.000 Euro zu erbeuten - vor 38 Minuten

ROTH - Bei einem versuchten Geldraub versprühte ein Unbekannter Reizgas vor der Rother Sparkasse. Der Überfall auf einen Geldboten schlug fehl, der Täter entkam ohne Beute. Der Mann ist flüchtig.

Großeinsatz an der Rother Sparkasse: Bei einem versuchten Geldraub wurde Reizgas versprüht. © Martin Regner



Nach ersten Erkenntnissen versuchte gegen 11.30 Uhr ein etwa 20- bis 25-jähriger Mann, der mit einem schwarzen Jogginganzug und einer schwarzen Kappe bekleidet war, einem Geldboten 50.000 Euro zu entreißen.

Der Täter sprühte offenbar ein Reizgas ins Gesicht des Opfers, das auf dem Weg in die Bank war. Der Geschädigte leistete Gegenwehr, woraufhin der Täter ohne Beute flüchtete. Der Überfallene wurde vom verständigten Rettungsdienst behandelt.Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch die Feuerwehr rückte mit Atemschutz an. Der Bereich vor dem Geldinstitut in der Rother Innenstadt ist abgesperrt.

Der Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht unter anderem mit einem Hubschrauber und Hunden nach dem Mann. Er wird wie folgt beschrieben: Zirka 20 bis 25 Jahre alt, zirka 180 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzem Trainingsanzug, schwarzer Käppi, auffällig leuchtend roten oder orangefarbenen Turnschuhen, europäisches Aussehen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der

Telefonnummer (0911) 2112 - 3333.

Dieser Artikel wurde am 19. August 2019 um 13:11 Uhr aktualisiert. Weitere Informationen folgen.

