Am Dienstag wurden die Einsatzkräfte an den großen Brombachsee in Enderndorf (Landkreis Roth) gerufen: Ein junger Mann wurde nach einem Ausflug ins Wasser vermisst. Die Kräfte der Feuerwehr Spalt, Enderndorf, sowie die Wasserwacht und das DLRG Pleinfeld waren vor Ort. Mit Booten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft suchten die Helfer auf dem See nach dem Vermissten. Sie bargen ihn leblos aus dem Gewässer, konnten ihn aber reanimieren. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. © NEWS5 / Fechner