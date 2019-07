Rettungskräfte ziehen leblosen Mann aus Großem Brombachsee

Sie konnten ihn reanimieren - Rettungshubschrauber im Einsatz - vor 13 Minuten

ENDERNDORF - Am Dienstag wurden die Einsatzkräfte an den Großen Brombachsee in Enderndorf (Landkreis Roth) gerufen. Ein junger Mann war nach einem Ausflug ins Wasser nicht zurückgekehrt. Ein Rettungsschwimmer barg ihn schließlich leblos aus dem Gewässer.

Die Kräfte der Feuerwehr Spalt, Enderndorf, sowie die Wasserwacht und das DLRG Pleinfeld waren vor Ort. Mit Booten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft suchten die Helfer auf dem See nach dem Vermissten. Als sie den jungen Mann schließlich aufspürten, befand er sich unter Wasser. Ein DLRG-Rettungsschwimmer brachte ihn an Bord eines der Suchboote.

Noch auf dem Weg zurück ans Festland wurden erste Reanimationsmaßnahmen an dem Badegast durchgeführt. Während die Einsatzkräfte auf einen Rettungshubschrauber warteten, der Spezialequipment – eine transportable Herz-Lungen-Maschine – nachliefern sollte, wurde der Mann im Rettungswagen versorgt und stabilisiert. Auch ein Polizeihubschrauber wurde angefordert. Als dann der Rettungshubschrauber eintraf, hatte sich sein Kreislauf bereits wieder hergestellt. Er wurde in ein Krankenhaus nach Nürnberg gebracht.

"Bei so heißen Temperaturen ist es ratsam, sich vor dem Baden abzufrischen", riet Fabian Habel, der Einsatzleiter der Wasserrettung nach dem Vorfall. "Nach dem Sonnenbad direkt ins Wasser zu gehen ist nicht gut für den Kreislauf." Wenn ein Badegast merkt, dass seine Kräfte ihn verlassen oder ihm schwindelig wird, mahnt der Helfer, sollte man so laut es in dieser Situation geht um Hilfe schreien und winken. Die Personen, die das am Land mitbekommen, bitten die Einsatzkräfte außerdem, dass sie direkt helfen, sofern es ihnen möglich ist.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mch