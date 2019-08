Roth: Bagger stürzt in Baugrube, Fahrer bleibt unverletzt

Die Erde unter dem Gerät gab plötzlich nach - Die Bauarbeiten gehen weiter - vor 12 Minuten

ROTH - Die alte Rother Stadtbrauerei wurde kürzlich abgerissen, um Platz für eine neue Bebauung zu machen. Bei Aushubarbeiten stürzte am Freitagvormittag ein Bagger in eine tiefe Baugrube. Der Mann am Steuer blieb unverletzt.

Dort wo früher die Rother Stadtbrauerei stand, wurde inzwischen eine tiefe Baugrube ausgehoben. Am Freitagvormittag stürzte hier ein Bagger ab und kippte um. © Martin Regner



Wie ein Sprecher der BPD Immobilienentwicklung GmbH, die das Areal der ehemaligen Stadtbrauerei derzeit entwickelt, auf Nachfrage mitteilte, war ein sogenannter Grundbruch die Ursache für den Unfall: Das Erdreich, auf dem der Bagger stand, gab nach und so rutschte das schwere Gerät ab und stürzte um. Der Fahrer des Baggers blieb glücklicherweise unverletzt, teilte der BPD-Firmensprecher außerdem mit.

Kellermauer gab nach

Ein Sprecher der mit den Aushubarbeiten beauftragten Firma Reithelshöfer erklärte, wie es zu dem Grundbruch kommen konnte: Eine alte Kellermauer am Rand der Baugrube habe überraschend nachgegeben. Die Mauer sei rund einen Meter dick gewesen und der Bagger habe dazu einen Abstand von rund vier Metern gehabt.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, am Montag soll ein Gutachter den Bagger in Augenschein nehmen. Die Bauarbeiten werden fortgesetzt.

Dieser Artikel wurde am 16. August 2019 um 12:10 Uhr aktualisiert.

