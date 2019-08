Roth: "Kleines Missgeschick" bei Aufräumarbeiten nach Sturm

In der Von-Vollmar-Straße in Roth stürzte ein rund 20 Meter langer Baum vom Kran - vor 1 Stunde

ROTH - Die Stadt Roth arbeitet seit dem schweren Unwetter vom Sonntag, 18. August 2019, an der Beseitigung der Sturmschäden. In der Von-Vollmar-Straße ist seit Dienstag ein schwerer Kran im Einsatz, der vom Sturm umgeworfene Bäume über Häuser und Grundstücke hinweg auf die Straße hebt. Dabei passierte es.

Dieser rund 20 Meter hohe Baum baumelte am Dienstag kurz vor 11 Uhr in luftiger Höhe an einem Kran über den Häusern der Rother Von-Vollmar-Straße. Wenig später brach der Baum auseinander und stürzte unkontrolliert auf die Straße. © Martin Regner



Dieser rund 20 Meter hohe Baum baumelte am Dienstag kurz vor 11 Uhr in luftiger Höhe an einem Kran über den Häusern der Rother Von-Vollmar-Straße. Wenig später brach der Baum auseinander und stürzte unkontrolliert auf die Straße. Foto: Martin Regner



Nach Auskunft von Thomas Deyerler, Förster der Stadt Roth, ist die Kommune seit dem Sturm vom Sonntagabend mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Seit Dienstag arbeitet ein langer Kran in der Von-Vollmar-Straße und hebt Bäume aus dem Stadtwald, die vom Sturm beschädigt oder umgeworfen wurden, über private Häuser und Grundstücke auf die Straße.

Dort werden die Bäume mit Kettensägen zerkleinert, das Holz wird abtransportiert. Am Ende der Straße wartet ein Hackschnitzel-Häcksler auf Äste und Kleinholz, diese werden zu Heizmaterial verarbeitet.

Am Mittwoch kam es bei den Arbeiten allerdings zu einem unerwarteten Zwischenfall: Gegen 11 Uhr baumelte ein schätzungsweise 20 Meter hoher Baum in luftiger Höhe am Kran und sollte eigentlich - wie schon mehrere Bäume zuvor - in der Von-Vollmar-Straße abgelegt werden. Plötzlich brach der Baum auseinander und stürzte unkontrolliert auf die Straße. Der Rest, der am Kranhaken hängen geblieben war, kam ins Schlingern, drehte sich und schlug auf ein Hausdach auf.

Über Schäden ist noch nichts bekannt, Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nicht. Die Arbeiten vor Ort werden fortgesetzt.

Nach Unwetter in Roth: Aufräumarbeiten dürften Wochen dauern.

Bilderstrecke zum Thema Schneise der Verwüstung im Landkreis Roth nach heftigem Unwetter Besonders schlimm wütete das Unwetter vom Sonntagabend in Büchenbach, Georgensgmünd, Rednitzhembach, Röttenbach, Spalt und Roth. Zwei Schulen wurden schwer beschädigt, auf das AWO-Betreuungszentrum an der Friedrich-Ebert-Straße fiel ein Baum. Zahlreiche Straßen waren durch umgestürzte Bäume blockiert und die Holzhütte der Feuerwehr landete kopfüber in einem privaten Garten.



Martin Regner E-Mail