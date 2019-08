Roth sucht dringend Parkplätze

ROTH - An der Ecke Städtlerstraße/ Otto-Schrimpff-Straße sollen schon bald die Baukräne anrollen: Die Regens-Wagner-Stiftung will auf dem früheren, lange brachliegenden Fabrikgelände ein Wohnheim für 24 Menschen sowie Förder- und Betreuungsstätten für Menschen mit Behinderung bauen. Im Stadtplanungsausschuss ging es jetzt vor allem um Parkplätze für das Nachbargrundstück.

Der Parkplatz an der Otto-Schrimpff-Straße fällt weg, wohin dann mit dem Blech? © Carola Scherbel



Der Bebauungsplan für das "urbane Gebiet" kann für die Pläne von Regens Wagner etwas kleiner ausfallen, weil die Stiftung – wie ursprünglich eigentlich beabsichtigt – jetzt doch kein Grundstück an der Hilpoltsteiner Straße braucht. So weit herrschte im Ausschuss Einverständnis. Aber für das Grundstück neben den Mikro-Appartments und Betreuungsstätten, das ein Investor auf dem bisher gut genutzten Parkplatz mit mehr als 40 Stellplätzen (16 davon an Anwohner vermietet) bebauen will, sucht die Stadtverwaltung nach weiteren Parkplätzen an der Otto-Schrimpff-Straße.

Darüber zeigte sich SPD-Stadtrat Gerhard Grau "schon verwundert". Warum würden öffentliche Parkplätze an der Straße sogar weggenommen? Im Gegenteil: Es sei doch sogar diskutiert worden, die Parkgarage zu erweitern.

Stadtbaumeister Baier korrigierte: Die Parkgarage unter dem Gebäude sei natürlich geplant, "aber wir wissen noch nicht, wie viele Parkplätze darin sind". An der Straße könnten zusätzliche Stellplätze entstehen – "als Puffer", ergänzte Bürgermeister Ralph Edelhäußer. Denn je nach vorhandener Menge an Plätzen könnte vielleicht ein weiteres Garagen-Tiefgeschoss eingespart werden. Bei der Gelegenheit erinnerte Richard Radle (Die Grünen) nochmals an seinen Vorschlag einer aufgeständerten Anlage mit ebenerdigen Parkplätzen – "sommers wie winters beschattet beziehungsweise überdacht". Dazu gab Baier zu bedenken, dass die Regens-Wagner-Pläne schon "so weit fortgeschritten" seien, dass ein Aufständern wohl in keinem Fall mehr möglich sei. Aber: "Es kann durchaus sein, dass das Thema für das Wohn- und Geschäftshaus noch einmal diskutiert wird."

Den Vorentwurf des Bebauungsplanes empfahl man dem Stadtrat dann einstimmig zum Beschluss.

