Roth: Wegweiser zur Barrierefreiheit

Das Rother Inklusions-Netzwerk (RHINK) erarbeitet eine umfassende Datensammlung zur Barrierefreiheit im Landkreis Roth. - vor 55 Minuten

LANDKREIS ROTH - "Wegweiser." So schlicht soll eine bedeutende Datensammlung des Rother Inklusions-Netzwerks (RHINK) heißen, das einen möglichst umfassenden Überblick zur Barrierefreiheit im Landkreis bieten soll. Projektleiterin Janet Meyer hat nun in Roth den Zeitplan dafür vorgestellt.

Sie wollen bei der Erstellung des „Wegweisers“ anpacken. Bis Ende 2020 soll die Broschüre fertig sein. Geplant ist dann ein möglichst umfassender Überblick zur Barrierefreiheit im Landkreis Roth. © Foto: Robert Schmitt



Sie wollen bei der Erstellung des „Wegweisers“ anpacken. Bis Ende 2020 soll die Broschüre fertig sein. Geplant ist dann ein möglichst umfassender Überblick zur Barrierefreiheit im Landkreis Roth. Foto: Foto: Robert Schmitt



Bis Ende 2020 soll eine Broschüre fertig sein, in der konkret geschildert wird, wie frei von Barrieren der Zugang zu Behörden, Dienstleistern, Praxen, Einzelhandel und öffentlichen Einrichtungen für Menschen mit verschiedenen Arten von Behinderung ist.

Dabei sollen ausschließlich die Gegebenheiten vor Ort aufgelistet, aber keine Bewertung vergeben werden. Der Fragebogen dafür wird nun in zwei Phasen entstehen. Dabei setzt RHINK auf die Beteiligung von vielen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises.

Bei der Veranstaltung in den Räumen der Lebenshilfe Roth-Schwabach hat sich eine Gruppe gebildet, die bei der Entwicklung des Fragebogens und der anschließenden Datensammlung in sämtlichen Gemeinden des Landkreises mitarbeiten will. Augenblicklich wird eine erste Version des Fragebogens erstellt, der ab August versandt werden soll, aber auch angefordert werden kann.

Unter "j.meyer@eutb-rhink.de" kann jeder die Unterlagen per Mail anfordern und sich an der Erstellung der Endfassung des Fragebogens beteiligen. Ab September könnte dann jeder, der sich an der Begutachtung beteiligen will, unter der selben E-Mail-Adresse den endgültigen Fragebogen beantragen, um ihn selbst digital auszufüllen.

Auf Wunsch kommt ein Mitarbeiter der RHINK-Arbeitsgruppe samt Papierunterlagen vorbei und nimmt die Prüfung vor.

Aktuelle Informationen und Daten sind jederzeit unter www.wegweiser-rhink.de abrufbar. Wer telefonische Auskünfte wünscht: RHINK ist unter der Nummer (01 51) 42 88 87 92 erreichbar.

stt