Rother Autoschau von Besuchern überrannt

Nach verregnetem Auftakt am Samstag wirkte die Automobil- und Zweiradschau am Sonntag wie ein Magnet. - vor 1 Stunde

ROTH - Der große Besucherstrom blieb bei der 14. Auflage von "Rund ums Rad" aus - zumindest bei der Eröffnung am Samstag. Kälte und Regen sorgten dafür, dass kaum Interessenten auf der großen Freifläche unterwegs waren. Am Sonntag dagegen herrschte reges Interesse an allem, was mit Räder zu tun hat.

"Die Automobil- und Zweiradschau wurde von Besuchern regelrecht überrannt", strahlten gestern die Organisationsleiter Thomas Schattner und Udo Zink um die Wette, und auch die Autohändler waren zufrieden.

An zwei Tagen hatten Besucher aus nah und fern auf dem Festplatz und im Stadtgarten der Kreisstadt Roth die Möglichkeit, sich zu Saisonbeginn umfassend über die aktuellen Trends, die diesjährigen Fahrzeugneuheiten und die Angebote der Zubehör- und Tuningbranche zu informieren. "Wir planen schon länger, einen Neuwagen anzuschaffen." Achim Greiner aus Nürnberg wartete hierfür die Veranstaltung "Rund ums Rad" ab: "Wo sonst habe ich die Gelegenheit so viele Marken auf einem Platz auszuprobieren." Besonders der direkte Vergleich sei ein großer Vorteil der Messe, erklärte er. "Ich will ein Auto kaufen – mir wurscht, ob’s regnet."

Auch Rotary-Präsidentin Helga Schreeb ließ sich bei der Eröffnung am Samstagvormittag vom Regen die Laune nicht verderben: "Lassen Sie uns gemeinsam zwei interessante Tage mitten im Herzen von Roth erleben." Großen Dank zollte sie ihrem "tollen Team" - allen voran den "Machern" Thomas Schattner und Udo Zink. "Ohne ihr Organisationstalent und ihre Liebe zum Detail ist eine Ausstellung wie diese nicht durchführbar." Das Engagement der Stadtverwaltung hob Schreeb ebenfalls hervor: "Danke für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wohlwollende Unterstützung." Es sei eine großartige Sache, dass für die Ausstellung sowohl Festplatz als auch Stadtgarten zur Verfügung gestellt werden.

Das Totengedenken beim Motorradgottesdienst auf dem Marktplatz Roth war trotz kühler Witterung ein nachhaltiges Erlebnis, als das Aufheulen der Motoren ein Ende hatte. © Detlef Gsänger



Das Totengedenken beim Motorradgottesdienst auf dem Marktplatz Roth war trotz kühler Witterung ein nachhaltiges Erlebnis, als das Aufheulen der Motoren ein Ende hatte. Foto: Detlef Gsänger



Unvergessen sei für Schreeb der Ideengeber und langjähriger Organisator der Automobil- und Zweiradschau Hans Zink, der im vergangenen Jahr verstarb. "Lieber Hans, du bleibst in unseren Herzen, ganz besonders an diesen beiden Tagen", sagte sie bei der Eröffnung. "Rund ums Rad" sei für die Rotary-Präsidentin nicht nur ein "Großereignis", sondern auch eine Benefizveranstaltung: "Der Erlös kommt vollständig gemeinnützigen Projekten in der Region und aller Welt zugute." Über eine halbe Million Euro habe der Rotary Club Roth in der Erfolgsgeschichte der Schau bereits für soziale Projekte aufgebracht. "Es werden Fahrzeuge aller Art in einer so großen Vielfalt präsentiert, dass zurecht von der größten Auto- und Zweiradausstellung in Nordbayern gesprochen werden darf", sagte Schreeb.

Bürgermeister Ralph Edelhäußer sagte, er sei darüber froh, dass die Kombination "Benefiz und Wirtschaft" in der Region so gut funktioniere. "Bei dieser Prachtveranstaltung zeigt sich deutlich: Wir halten zusammen." Der Rotary Club leiste hierfür einen wertvollen Beitrag.

Für Landrat Herbert Eckstein ist Mobilität ein "Mega-Thema". Seit der ersten Ausrichtung von "Rund ums Rad" hätten sich die Kraftfahrzeuganmeldungen im Landkreis um 20 000 Registrierungen erhöht. Dennoch appellierte er zum "selber handeln", wenn es um die Bildung von Fahrgemeinschaften ginge oder den Umstieg auf umweltbewusstere Transportmöglichkeiten. Und: "Die Zeiten sind vorbei, dass Kraftfahrzeuge nur in Deutschland oder der EU produziert werden. Wir spüren die globale Konkurrenz." Die deutsche Automobilindustrie erlebe derzeit ein "großes Nachrennen", um wettbewerbsfähig zu bleiben: "Wir brauchen Entwicklung."

Am Erfolgskonzept von "Rund ums Rad" will der Rotary Club Roth jedenfalls festhalten. Auch viele Aussteller sind sich einig: "Wir werden nächstes Jahr wieder dabei sein."MARCO FRÖMTER