Rothmühl-Passagen: Leerstand statt Einkaufsmeile

Die Zukunft der Rothmühl-Passagen sollte eigentlich schon beginnen. - vor 1 Stunde

ROTH - Nach knapp zehn Jahren ist aus der Einkaufsmeile auf gut 10 000 Quadratmetern Fläche großteils eine Leerstelle geworden. Aktuell zeigen viele Räumungsplakate, wie es um die Rothmühl-Passagen bestellt ist.









Überrascht sollte niemand sein. "Wer jetzt überrascht ist, hat in der Vergangenheit vieles nicht mitbekommen", sagt der Bürgermeister. Also gut, überraschend ist es nicht, trotzdem traurig. Wer durch die Rothmühl-Passagen am Rand der Rother Innenstadt läuft, kriegt nicht viel zu sehen. Vor allem etliche leere Schaufensterflächen, Prozentzeichen für "Sale", "Ausverkauf" oder "Räumungsverkauf".

Nach knapp zehn Jahren (im November 2009 wurde die Eröffnung der Passagen gefeiert) ist aus der Einkaufsmeile auf gut 10 000 Quadratmetern Fläche großteils eine Leerstelle geworden. Die großen Ankermieter wie C&A und Vögele sind schon länger ausgezogen. Die Ansiedlung von Kaufland nebenan vor drei Jahren sollte den Passagen wieder zu neuem Schwung verhelfen. Doch inzwischen wird immer deutlicher: Nach Ablauf der Zehn-Jahres-Bindung für die Mieter wird es auch etliche kleinere nicht mehr halten — die Räumungsplakate zeigen es.

2016: Ernüchterung in Roth nach Kündigungen von C&A und Edeka

Aber so soll es nicht bleiben, fand anscheinend auch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Saturia aus Aschheim bei München. Die GmbH hat die Passagen vor einigen Jahren bereits gekauft und sich inzwischen zwei Mal mit Vertretern der Stadt getroffen, um Konzepte für das Über- und Weiterleben des Komplexes auf den Weg zu bringen. Wenn schon der Handel keine Zukunft hat, dann sollen andere Lockmittel als Frequenzbringer taugen: Mehr Sportangebote, mehr Gastronomie, heißt die Zauberformel, berichtet Bürgermeister Ralph Edelhäußer aus den Gesprächen. Boulderwand, Bowlingbahn, Bistro und Bar . . .

Doch seitdem herrscht laut Edelhäußer wieder Funkstille. Und unser mehrfacher Versuch, den Ansprechpartner der Saturia-GmbH zu seinen Zukunftsplänen für die Passagen zu befragen, scheiterte. An einem Gespräch habe der Geschäftsführer "kein Interesse", verriet man uns.

2018: Ja zum Billiganbieter in den Rothmühl-Passagen

Trotzdem setzt der Rother Bürgermeister mit seinem Stadtmarketing-Beauftragten Mark Bartholl – "man muss immer bedenken, dass wir nicht die Eigentümer sind; wir können die Prozesse nur planungsrechtlich begleiten" – auf eine belebte Zukunft. Neun Mieter seien ja immer noch da. Anderen, die ausziehen, aber in Roth bleiben wollen, biete man alternative Standorte an, um sie in der Stadt zu halten.

Und wenn alle Ideen von Bowling bis Bar denn doch nicht fruchten? "Das Gelände ist auch eine gute Gegend zum Wohnen", grinst Edelhäußer. Er sagt es im Spaß – aber nur halb.

CAROLA SCHERBEL E-Mail