Schräge Outfits, harte Riffs: Feuertanz auf Burg Abenberg

Mittelalter-Fans feiern zwei Tage lang in der Kleinstadt - vor 36 Minuten

ABENBERG - Auch in diesem Jahr entern zahlreiche Mittelalter- und Fantasy-Fans die Burg Abenberg, um beim Feuertanz-Festival zwei Tage lang zu feiern. Verschiedene Bands aus der Szene sorgen auf der Bühne für Stimmung. Die Besucher setzen zudem auf skurrile Outfits.

Beim Feuertanz-Festival auf der Burg Abenberg geht es auch in diesem Jahr heiß her - und das nicht nur angesichts der hohen Temperaturen. Auch auf der Bühne heizen Bands wie Saltatio Mortis, Eluveitie oder Versengold den Fans ordentlich ein. Selbige haben sich in gewagte Wikinger-, Fantasy- oder Gothic-Kleidung geworfen, um dem diesjährigen Motto "Mittelalter trifft Fantasy" zu entsprechen.

evo