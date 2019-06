Schwelbrand löst Großeinsatz in einer Abenberger Fabrik aus

ABENBERG - Kurz vor Mittag wurde die Feuerwehr nach Abenberg in Mittelfranken alarmiert: In einer Fabrik für Schaumstoffe und Beschichtungen war in einer Trocknungsanlage eine größere Menge Zellulose in Brand geraten.

In einem Abenberger Unternehmen, das Schaumstoffe und Beschichtungen herstellt, kam es am Freitag gegen Mittag zu einem Schwelbrand. © Martin Regner



Es kam zu starker Rauchentwicklung in den Betriebsgebäuden an der Spalter Straße in Abenberg. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Atemschutz in die Produktionshalle vor. Dort wurde die Trocknungsanlage geöffnet und die Zellulose mit Schaufeln heraus befördert. Ein direktes Löschen mit Wasser sei nicht möglich gewesen, so ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort, um das feine Material nicht aufzuwirbeln.

Die Feuerwehr hatte den Schwelbrand in der Anlage rasch unter Kontrolle und konnte damit beginnen, die Firmengebäude vom Rauch zu befreien. Vor Ort waren unter anderem die Feuerwehren Abenberg, Ebersbach-Kapsdorf und Roth. Außerdem wurden der Rettungsdienst, die Polizei und das THW alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person im Rettungswagen behandelt. Weitere Verletzte sind derzeit nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Gefahr für die Bevölkerung bestand nach den ersten vorliegenden Erkenntnissen nicht.

Die Ortsdurchfahrt von Abenberg wurde für die Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt.

