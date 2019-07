Bei einem Unfall mit einem Motorrad am Freitagnachmittag in Roth wurde der Fahrer der Maschine nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Er war auf der Friedrich-Wambsganz-Straße in Richtung Süden unterwegs und prallte gegen einen Fiat, der aus dem Supermarkt-Parkplatz heraus kam. © Martin Regner

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Werke bereichern den öffentlichen Raum Sie tragen hochtrabende Namen wie "Mutes Flügel", "Große Schulter" oder "Talking to the Sky". Die Rede ist von den Kunstwerken, die in der Region Plätze in der Innenstadt, das Zentrum von Kreisverkehren oder Skulpturenpfade zieren. Oft haben die Werke nach ihrer öffentlichen Präsentation polarisiert und kritische Reaktionen hervorgerufen. Das sind die skurrilsten Werke aus der Region.

Ganz schön viel los: Unsere Lieblingsbilder aus der Region RH/HIP Das Leben auf dem Land, in Dörfern und Kleinstädten, ist langweilig? Keineswegs! Was bei uns in Roth, Hilpoltstein und den Landgemeinden in der Region alles los ist, kann sich sehen lassen. Wir präsentieren: Unsere Lieblingsthemen und -bilder aus der Redaktion der RHV und der HIZ. Viel Spaß beim Durchklicken!

"Sportissimo" feiert Premiere in Roth Das inklusive Sportfest "Sportissimo" fand zum ersten Mal überhaupt in der Kreisstadt Roth statt – und das mit erstaunlich hoher Teilnehmerzahl. Rund 600 Sportler trafen sich, um einen abwechslungsreichen Tag auf dem TSG-Gelände erleben zu können.