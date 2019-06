Schwerer Unfall in Heideck: Ford gegen Hausfassade geschleudert

Frau übersah laut ersten Informationen einen vorfahrtsberechtigten Audi - vor 1 Stunde

HEIDECK - Eine 31-Jährige wurde am Dienstagmittag in Heideck schwer verletzt: Weil ihr die Sicht durch einen parkenden Lkw versperrt wurde, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Audi. Ihr Auto wurde erfasst und gegen eine Hausfassade geschleudert.

Am Dienstagmittag befuhr eine 31-jährige Ford-Fahrerin die Hauptstraße in Heideck in Richtung Alleestraße. Als sie die Kreuzung mit der Alleestraße geradeaus überqueren wollte, übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 38-jährigen Audi-Fahrer, weil der Frau die Sicht durch einen auf der Rechtsabbiegerspur wartenden Lkw verdeckt war. Der Audi-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der Ford wurde durch die Wucht des Aufpralls angestoßen und gegen die Hausfassade eines angrenzenden Anwesens geschleudert. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 9500 Euro, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lip