Silberschlepper trifft Knutschkugel beim Volksfest in Spalt

Traktoren, Autos und Zweiräder aus alten Zeiten ziehen die Blicke auf sich. - vor 1 Stunde

SPALT - Egal ob das Baujahr weit zurückliegt oder ob der Fahrzeugschein ein nicht ganz so altes Herstellungsdatum ausweist: Schön anzusehen waren alle Gefährte, die im Rahmen des Spalter Volksfestes beim Old- und Youngtimer-Treffen am Schulgelände vorfuhren.

Beim Old- und Youngtimertreffen im Rahmen des Spalter Volksfests rollten allerhand historische Schmuckstücke an - so wie dieser Cadillac aus den USA. © Jürgen Leykamm



Beim Old- und Youngtimertreffen im Rahmen des Spalter Volksfests rollten allerhand historische Schmuckstücke an - so wie dieser Cadillac aus den USA. Foto: Jürgen Leykamm



Auf Hochglanz poliert oder mit historischer Patina tuckerten die Traktoren schon des Morgens an ihren Bestimmungsort, an dem sich auch etliche Zweiräder und Automobile einfanden. Darunter echte Perlen: So fühlte sich mancher Besucher plötzlich gar nicht mehr auf der Obeltshausener Straße, sondern auf der berühmten "Route 66." Grund dafür war der stolze rote Cadillac aus dem Jahre 1970, in dem sich Horst Storch die Ehre gab — Spalter Unternehmer und Stadtratsmitglied. Unter der Motorhaube arbeiten satte 385 PS.

Doch es geht auch viele Nummern kleiner. Und das ganz buchstäblich: Denn auch die legendäre BMW "Isetta" fand sich ein. Die "Knutschkugel" würde der Länge nach gleich mehrere Male in das amerikanische Fahrzeug passen. Manchmal muss sich der Betrachter stärker die Augen reiben, ob er auch richtig sieht. Dann etwa, wenn auf den Beschreibungen der Eigentümer und der Hersteller gleich lauten — was aber kein Schreibfehler ist: Michael Lanz aus Stirn fährt nun mal einen Lanz-Bulldog, der 1955 die Produktionsstätte verlassen hat.

Auch das alte Spalter Feuerwehrauto aus dem Jahre 1962 nahm teil. Zehn Jahre jünger als das rote Gefährt ist die Maschine des Massendorfers Harald Eder, der sich qua T-Shirt zu Spalter Bier und zu den Traktoren der Marke Eicher bekennt. Er fährt allerdings einen "Silberschlepper" aus dem Hause Massey-Ferguson. Kein Widerspruch: Denn hinter diesem Modell "verbirgt sich der Eicher 3706", weiß der Experte. Produziert wurde es zu Zeiten einer Arbeitsgemeinschaft der beiden Hersteller.

Fabian Disterer aus Spalt sitzt lieber auf einem MAN aus dem Jahr 1956. Nicht alle Fahrer folgen sogleich dem Aufruf zur Ausfahrt. Und so können zwei Messerschmitt Kabinenroller und ein schmucker Lotus "Super Seven" auch noch nach dem Start begutachtet werden. Auch so manches Zweirad lohnt einen zweiten Blick: Die Herkules "Chopper Ultra 80 AC" von 1982 etwa stellt sich als seltene Sonderanfertigung heraus. Den originalen Lack hat Besitzer Helmut Herzog aus Streudorf belassen, nur einen neuen Motor galt es einzubauen.

