So war das Fischerfest in Roth: "Einfach nur geil"

Das Erfolgsgeheimnis: Mehr Attraktionen, mehr Sitzplätze, mehr Fischvorräte

ROTH - "Das Fischerfest war einfach nur geil." So simpel fiel die Bilanz von Gerd Hofmann über das zweitägigen Event am Rother Marktplatz aus.

Die aktuelle Auflage des Festes wurde dieses Jahr um einige Attraktionen erweitert – und die Organisation verbessert. So informierte der Vorsitzende vom Fischereiverein Roth und Umgebung: "Wir hatten mehr Bedienungen, einen besseren Service und vor allem ging uns dieses Mal der Fisch nicht aus." Schließlich habe man aus dem Vorjahr gelernt: Über 700 Makrelen und Forellen seien damals verkauft worden. Darüber hinaus habe man gut 400 Kilogramm Karpfenfleisch zu Fisch-Chips verarbeitet. Zum gemütlichen Frühschoppen am Sonntagmorgen trat 2018 dann das Unerwartete ein: "Wir hatten keinen Fisch mehr und es hagelte starke Kritik", erinnert sich Hofmann.

Am Samstag erfreuten Mitglieder des Fischereivereins Roth die Besucher des Fischerfests mit schmackhaften Leckereien vom Angelhaken. Neben den Fischen gab es frisch gezapftes Bier von der Bar. Am Sonntag dann durften sich alle Fischliebhaber am Altstadtfest in Roth freuen, denn die Vereinsmitglieder waren dort bereits zum Frühschoppen mit ihren Fischen am Start.