Spenden sammeln mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit

Niedersachse kommt mit einem alten Unimog, um einem Hospiz-Verein zu helfen - vor 1 Stunde

DITHMARSCHEN/RITTERSBACH - Er fährt mit maximal Tempo 45, ohne festes Dach über dem Kopf und mit einem 70 Jahre alten Gefährt: Jan Peters besitzt den mit Baujahr 1949 wahrscheinlich ältesten erhaltenen Unimog der Welt. Damit reist er aktuell quer durch Deutschland und sammelt Geld für einen guten Zweck. Am Donnerstag kommt er in den Georgensgmünder Ortsteil Rittersbach.

Jan Peters ist seit 14. September mit seinem alten Unimog auf Spendentour. Am Donnerstag wird er in Rittersbach erwartet. © privat, Jan Peters



Die Reise führt über 800 Kilometer Landstraße von Nord nach Süd quer durch Deutschland von Egestorf in Niedersachen nach München. Für jeden gefahrenen Kilometer will Peters 10 Euro dem Verein "Freundeskreis Hospiz Dithmarschen" spenden. Der Verein bietet Hilfen im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer für Erwachsene und Kinder an.

Wer sein Scherflein beitragen will, kann Jan Peters am Donnerstag voraussichtlich gegen 15 Uhr in Rittersbach antreffen. Die eingesammelten Gelder sollen komplett dem Spendenzweck zugeführt werden. Peters ist seit 14. September unterwegs. Sein Fahrzeug stammt aus der ersten Serie des Unimogs, der dereinst von den Boehringer-Werken in Göppingen entwickelt worden ist. Nach eigenen Angaben von Peters ist es der einzige aus der ersten Serie, der weltweit noch fahrtüchtig ist.

Mehr Infos auf www.peters-agrardaten.de. Spenden können auch überwiesen werden auf das Konto der Sparkasse Westholstein, Betreff "Spende Hospitz Unimog-Fahrt", IBAN: DE 94 2225 0020 0090 6289 83