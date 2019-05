Am Wochenende zog es Jung und Alt in Roth auf das traditionelle Frühlingsfest - einige der Besucher machten dort die Nacht zum Tag. Während Live-Bands auf der Bühne im Festzelt für Stimmung sorgten, tanzten und schunkelten die Rother in Tracht auf den Bierbänken. Noch bis zum Montag können Besucher auf dem Festplatz schlemmen, die Fahrgeschäfte ausprobieren oder feiern.