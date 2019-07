Triathlon-Regionalliga: La Carrera feiert Rekord-Teams

Gründungsdatum: 2009

Mitgliederzahl: 200

Kurzbeschreibung: Das La Carrera TriTeam Rothsee ist ein 2009 in Hilpoltstein gegründeter Verein für Ausdauersport (Laufen, Triathlon, Mountainbike, Rad). Die Mitglieder nehmen überregional an Wettkämpfen teil und feierten schon internationale Titel. La Carrera-Triathleten starten in der Regionalliga der Damen und Herren, der höchsten bayerischen Klasse.

Internet: www.lacarrera-triteam.de

Themenarchiv La Carrera TriTeam Rothsee