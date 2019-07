Tritte in der Rother Innenstadt

Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei am Dienstagabend - vor 50 Minuten

ROTH - In der Nähe der Rothmühlpassage soll ein Mann einen am Boden liegenden Kontrahenten getreten haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend kam es in der Friedrich-Wambsganz-Straße in der Nähe der Rothmühlpassage in Roth zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Ein 34-Jähriger soll seinen 45-jährigen Kontrahenten niedergeschlagen haben und dann den auf dem Boden Liegendenen getreten haben. Der 45-jährige erlitt Prellungen im Gesicht und eine stark blutende Platzwunde.

Die Polizeiinspektion Roth sucht nun Zeugen zu diesem Vorfall. Hinweise werden unter Telefon (09171)7744-0 angenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.