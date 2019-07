TSG Roth rockt die Triathlon-Regionalliga

Die Rother Triathleten setzen sich mit einem Sieg in Trebgast an die Spitze der Regionalliga. - vor 1 Stunde

ROTH - Die TSG Roth hat die Mannschaftswertung beim Sprint-Triathlon in Trebgast gewonnen. Damit übernimmt sie Platz eins ein der Regionalliga Bayern.

Das Rother Team (Enrico Thomae, Simon und Peter Luff, Jeremias Gerner und Alexander Richter feiern den Mannschaftssieg beim Sprint-Wettkampf in Trebgast – nun geht die TSG als Spitzenreiter in die Sommerpause.



Im Winter träumte bei der TSG noch davon, beim Regionalliga-Wettkampf in Trebgast, dem dritten Saisonrennen, war es endlich soweit: Mit dem Zieleinlauf Alexander Richters erreichten die Rother den ersten Platz in der Mannschaftswertung der Regionalliga Bayern.

Ob es für den ersten Platz gereicht hatte, wusste die TSG bei Richters Zielschritt noch nicht. Was man aber wusste: Alle fünf Athleten, Peter Luff, Enrico Thomae, Simon Luff, Jeremias Gerner und Alexander Richter zeigten eindrucksvoll, wie man eine Einzelwertung bei einer Sprintdistanz (750–20–4,4) mit Windschattenfreigabe angeht.

Die TSGler kamen innerhalb von 20 Sekunden in den Top 30 aus dem Wasser und bewiesen bereits hier ihre Ausgeglichenheit. Die Luff-Brüder erwischten eine Radgruppe weiter vorne, Richter, Thomae und Gerner waren gleich in der Gruppe knapp dahinter. Es dauerte jedoch nicht lange und beide Gruppen verschmolzen auf der ersten von zwei Radrunden zu einem großen Pack mit zirka 15 Athleten. Mit dem kompletten Team in derselben Gruppe platzierte man sich gegen Ende des Rennens taktisch clever an der Spitze und wechselte so als Erste zum Laufen.

Dass die Rother laufen können, bewiesen sie bereits in Lauingen. Mit großen Schritten eilten die fünf TSGler auf die vorderen Plätze. Richter, mit einer durchschnittlichen Kilometerpace von 3:35 war der "Langsamste" der Fünf.

Am Ende platzierte sich Peter Luff auf Platz 7, Thomae auf 10, Simon Luff auf 11, Gerner auf 13 und Richter war das Streichergebnis auf Platz 15. Die Taktik des Teamchefs Thomas Fischer war voll aufgegangen.

Wo die Entwicklung des jungen Teams hingeht, zeigt sich bei einem Blick auf den gleichen Wettkampf in Trebgast vor einem Jahr. Hier war Simon Luff in den Top 15 der insgesamt beste Athlet der TSG.

Die Jungs bedanken sich vor allem beim Betreuer Michael Knautz und Manuel Langlotz, der trotz Erkrankung zum Anfeuern anreiste. Nächster Halt der Triathlon Regionalliga Bayern ist in Schongau am Sonntag, 21. Juli. Bis dahin verabschieden sich die Jungs in die obligatorischen Sommerferien.