Unbekannte durchwühlen Fahrradgeschäft in Abenberg

12.000 Euro Beute - Diebesgut lag in einem Waldstück - vor 18 Minuten

ABENBERG - Im Zeitraum von 17 Uhr am Montag bis 7 Uhr am Dienstag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Fahrradgeschäft am Abenberger Marktplatz. Die Unbekannten durchwühlten das Geschäft und erbeuteten mehrere Rennräder im Wert von knapp 12.000 Euro.

Dabei hinterließen sie einen zusätzlichen Sachschaden von gut 500 Euro. In Bechhofen wurde am Dienstagabend ein Teil der Beute gefunden: Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte das versteckte Diebesgut in einem Waldstück an der Neumühler Straße auf Höhe der dortigen Sandgrube.

Das Fachkommissariat der zuständigen Kripo Schwabach sicherte die Spuren am Tat- und Auffindeort. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an den beiden Orten gemacht haben, werden gebeten, sich unter (0911) 2112-3333 zu melden.

