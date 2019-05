Ungeklärter Todesfall in Allersberg nach Sturz vom Rad

ALLERSBERG - Am frühen Donnerstagvormittag stürzte ein Mann in Allersberg vom Fahrrad und verstarb noch am Unfallort. Wie es dazu kam, ist noch völlig unklar; die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Hilpoltstein sucht Zeugen zu einem bislang ungeklärten Todesfall: Am Donnerstag um 05.35 Uhr war ein 45-jähriger Mann in der Rother Straße mit seinem Fahrrad ortsauswärts unterwegs. Offenbar wechselte er auf Höhe der dortigen Gärtnerei vom rechten Fahrbahnrand auf den links verlaufenden Fuß-/Radweg.

Gab es weitere Beteiligte am Unfall?

Dort stürzte er aus ungeklärten Gründen vom Fahrrad und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Eine Zeugin fand den 45-Jährigen auf dem Fuß-/Radweg liegend vor.

Es ist nicht bekannt, ob es noch weitere Beteiligte gab. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hilpoltstein, Tel. 09174-47890, zu melden. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, der mit einem weißen Kastenwagen mit LAU-Zulassung (Landkreis Nürnberger Land) unterwegs war.

