Unwetter über Roth: Gafferunfall auf der B2

Auto prallte in die Leitplanke - Fahrer flüchtete

REDNITZHEMBACH - Wegen des Unwetters musste die B2 bei Rednitzhembach wegen umgefallener Bäume gesperrt werden. Zwei Autofahrer wollen sich den Feuerwehreinsatz ganz genau ansehen, bauten einen Unfall - und flüchteten.

Nach dem Unwetter beseitigte am Sonntagabend die Feuerwehr auf der B2 bei Roth unter Absicherung von Polizeibeamten durch den Sturm umgefallene Bäume von der Fahrbahn.

Die Gegenrichtung war nicht betroffen. Dort bremste der Fahrer eines weißen T4-Busses unvermittelt ab, um sich den Feuerwehreinsatz ganz genau anzusehen. Der Fahrer eines schwarzen Golfs IV hinter dem Bus war nach Polizeiangaben ebenfalls abgelenkt. Er erkannte das Bremsmanöver zu spät, wich aus und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Besonders schlimm wütete das Unwetter vom Sonntagabend in Büchenbach, Georgensgmünd, Rednitzhembach, Röttenbach, Spalt und Roth. Zwei Schulen wurden schwer beschädigt, auf das AWO-Betreuungszentrum an der Friedrich-Ebert-Straße fiel ein Baum. Zahlreiche Straßen waren durch umgestürzte Bäume blockiert und die Holzhütte der Feuerwehr landete kopfüber in einem privaten Garten.