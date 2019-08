USK-Einsatz nach Kerwa in Roth: Mob greift Polizisten an

Rund 15 Personen bedrängten die Streifen - Pfefferspray verletzt Menschen - vor 46 Minuten

ROTH - In der Nacht auf Sonntag eskalierte eine Schlägerei in einer Rother Discothek, die Polizei rückte an. Als rund 15 Personen die Streifen bedrängten und einen Festgenommen befreien wollten, kam es zu tumultartigen Szenen. Die Beamten griffen auch zu Pfefferspray.

Gegen 1.30 Uhr sei es in einer Discothek in der Rother Innenstadt zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen, teilt das Präsidium Mittelfranken mit. Ein Mann habe eine Frau im Inneren des Lokals geschlagen und sei von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes herausgeworfen worden. Als eine Streife die Personalien des Angreifers aufnehmen wollte, holte er zum Kopfstoß aus - und traf einen Polizisten am Oberkörper. "Die Einsatzkräfte überwältigten den 18-Jährigen und fixierten ihn", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Situation beruhigte sich durch die Festnahme des Mannes aber nicht - im Gegenteil. Eine 15-köpfige Gruppe, so teilt es das Präsidium Mittelfranken mit, bedrängte die Polizisten massiv. Der Mob umringte die Beamten und versuchte, den 18-Jährigen zu befreien.

Ein Großaufgebot der Polizei rückte an, auch das Unterstützungskommando (USK) wurde alarmiert. "Hierbei kam es zu teils massiven Angriffen mehrerer Personen gegen die Polizisten sowie Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes und entsprechenden Widerstandshandlungen", so das Präsidium Mittelfranken.

Fast zwei Dutzend Polizisten waren notwendig, um die Situation zu beruhigen. Dabei habe "unmittelbarer Zwang" und auch Pfefferspray eingesetzt werden müssen. Fünf Männer (18, 24, 26, 28 und 30 Jahre) wurden festgenommen und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt, mehrere Menschen klagten aber über Augen- und Atemwegsreizungen wegen des Pfeffersprays. Sie wurden vorsorglich behandelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09171/9744-0 zu melden.

