Verstopfte Gullydeckel: Gefährliches Aquaplaning auf B2

Auf einer Wasserfläche von 150 Metern Länge kam es zum Auffahrunfall - vor 53 Minuten

ROTH - Aquaplaning ohne Regen, ist das überhaupt möglich? Und ob. Am Montagabend staute sich das Wasser auf der B2 bei Roth auf einer etwa 150 Meter langen Fläche. Ein Fahrer geriet darauf ins Schlittern, es kam zum Auffahrunfall.

Auf der B2 bei Roth in Richtung Süden ereignete sich am Montagabend ein Unfall, der eine unmittelbare Folge des schweren Unwetters vom 18. August ist: Die Gullys an der B2 waren in Folge des Sturms von vor einer Woche verstopft und konnten das viele Wasser, das bei einem Gewitter am Montag vom Himmel fiel, nicht aufnehmen. Auf der Fahrbahn bildete sich eine Wasserfläche von etwa 150 Metern Länge.

Ein Mann geriet mit seinem Auto ins Schlingern und bremste ab, eine nachfolgende Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der Sachschaden beträgt rund 11.500 Euro. Verletzt wurde niemand, es bildete sich aber in der Folge ein langer Stau.

