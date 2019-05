Verunglückter Radler in Allersberg: Todesursache geklärt

Der Fahrer des weißen Kastenwagens, der als Zeuge gesucht wurde, meldete sich - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Am frühen Donnerstagvormittag stürzte ein Mann in Allersberg vom Fahrrad und verstarb noch am Unfallort. Die Polizei konnte die Todesursache inzwischen klären. Auch ein als Zeuge gesuchter Autofahrer hat sich gemeldet.

Am Donnerstag hatte eine Zeugin an der Rother Straße in Allersberg einen toten Radfahrer vorgefunden, der zusammen mit seinem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg lag. Wie es zu diesem Unglücksfall gekommen war, blieb zunächst unklar. Die Polizei suchte den Fahrer eines weißen Kastenwagens als Zeugen.

Dieser Autofahrer hat sich inzwischen bei der Polizei Hilpoltstein gemeldet: Seinen Angaben zufolge soll der Radler nach dem Wechsel der Straßenseite ohne Einwirkung eines anderen Verkehrsteilnehmers gestürzt sein. Am Freitag wurde der Leichnam des Radfahrers auf Anweisung der Staatsanwaltschaft obduziert. Die Obduktion ergab, dass der verunfallte Radler wohl während der Fahrt wegen einer natürlichen Ursache verstorben ist.

