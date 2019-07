Ganze Arbeit haben die 50 Büchenbacher Kärwaboum und –madli bei der Aufstellen des diesjährigen Kirchweihbaumes geleistet. In rekordverdächtigen 40 Minuten stand der "große Zahnstocher" kerzengerade in der Fassung vor der Gastwirtschaft Heyder. Eine genaue Beschreibung der traditionellen Prozedur ist in diesem Fall hinfällig: Denn: "Hauptkärwabou" Roland Schmidt hat seine Männer so gut im Griff, dass alle Handgriffe und Schritte sitzen. Ausgerüstet mit lediglich vier "Schwalben" und einer Leiter wuchteten die 37 angetretenen Kärwaboum eines jeden Alters mit ein paar gekonnten Hieben den 24 Meter langen Baum in die Höhe.