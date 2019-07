Von da nach dort — barfuß oder mit dem Düsenjet

ROTH - ((Platzhalter)) Junges Leben in altem Gemäuer: Der Familien-Museumstag in Schloss Ratibor lockte wieder viele kleine und große Besucher in das Rother Wahrzeichen, wenngleich es diesmal nicht ganz so voll wurde wie in manchen Vorjahren, als wegen Überfüllung schon kurz nach Beginn der Veranstaltung ein Einlass-Stopp ausgesprochen worden war. Dafür gab es diesmal an den einzelnen Spielstationen keine Wartezeiten, was Besucher und Organisatoren gleichermaßen freute. Wer einen Ferienpass sein eigen nannte, durfte kostenlos ins Schloss.

Der Museumstag stand unter dem Motto "Von da nach dort", dementsprechend bewegt ging es diesmal zu zwischen Museum Schloss Ratibor und Stadtbücherei, die beide so wie das Rother Jugendbüro und der Kreisjugendring Roth Veranstalter des Tages waren. Das sah man zum Beispiel bei der Wissensrallye, die kreuz und quer durchs Schloss führte und bei der man diverse Sachen recherchieren musste.

Wie schnell kann das schnellste Auto fahren? Wohin führt die Burgenstraße, an der Roth liegt? Wie viele Treppenstufen führen ins Museum? Dort wurde übrigens auch noch parallel zum Museumstag die bis Sonntag, 25. August laufende Mitmach-Ausstellung "So bin ich!" über Körper und Gesundheit gezeigt. Nicht nur das, auch Gerd Grashaußer, besser bekannt als Geraldino, stellt noch bis Sonntag, 1. September, seine "klingenden L-Objekte" aus.

Um die Rallye erfolgreich abzuschließen, musste man noch den Barfußpfad im Schlosshof absolvieren, dann bekamen die Teilnehmer einen Stempel und nahmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gab es Büchereigutscheine.

Im Schlosshof konnten sie Schwartenboote basteln oder Bilder auf einen Kreisel malen, in den man auf das sich drehende Papier langsam Farbe tropfte. Farbenfrohes gab es auch an der Saft-Bar des Kreisjugendrings, wo sich der herb-süße "Roadrunner", der erfrischende "Düsenjet" und der fruchtige "Ferrari" – lauter alkoholfreie Cocktails — großer Beliebtheit erfreuten, denn es herrschte eine drückende Schwüle.

Auch die Räume im Schloss versprachen trotz ihrer dicken Mauern keine Abkühlung. Man musste also auch in der Stadtbücherei schwitzen, in der Leiterin Susanne Höcker zweimal die Geschichte von "Dr. Brumm" vorlas. Der fährt mit einem Zug, der immer schneller und schneller wird.

Ziemlich rasant stiegen auch die Backpulver-Raketen in den Himmel, die bei der Eltern-Kind-Station im Foyer der Bücherei gebastelt wurden ("von hier nach dort in den Himmel", sozusagen). Auch die Luftballon-Autos erwiesen sich, obwohl sie am Boden blieben, als ordentliche Geschosse. Nicht fehlen durften zwei Schlossführungen mit der fachkundigen Gästeführerin Marlene Lobenwein, die das Schloss und seine Geschichte in- und auswendig kennt.

Den Abschluss bildete das Improvisations-Theater "Volle Möhre" im Schlosshof, und im Anschluss wurden die Gewinner der Rallye gezogen.

Dann ging es ans Aufräumen, denn abends gehörte der Schlosshof einem Erwachsenen-Theater: Die Schlosshofspieler präsentierten mit ihrem Stück "Die Möwe" einen Vogel, der auch mal gerne "von da nach dort" fliegt.

TOBIAS TSCHAPKA