Junges Leben in altem Gemäuer: Der Familien-Museumstag in Schloss Ratibor lockte wieder viele kleine und große Besucher in das Rother Wahrzeichen. An den einzelnen Spielstationen gab es dieses Mal, im Gegensatz zum Vorjahr, keine Wartezeiten, was Besucher und Organisatoren gleichermaßen freute. Wer einen Ferienpass sei eigen nannte, durfte außerdem kostenlos ins Schloss. © Tobias Tschapka