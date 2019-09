Von vielen "Lollies", einem Fahrrad und einem Haufen Steine

ROTH - Was haben die jährliche Weihnachtsbeleuchtung, für Wahlen und Bürgerentscheide notwendige Urnen, Hundekot-Tüten und Schilder mit Straßennamen miteinander zu tun? Für Chris Haspel eine ganze Menge.

Die gelben und roten Blinklichter auf den Absperrgittern zählen zur Ausstattung des Rother Bauhofs. © Foto: Martin Regner



Er leitet den Rother Stadtbauhof. Der kümmert sich außerdem um die Sauberkeit und die Instandhaltung von 400 Kilometer Straßen und Fahrwegen, 42 Verkehrsinseln und 34 Spielplätzen. Unter anderem. Damit der Bauhof seine umfangreichen Aufgaben zum Wohl der Stadt erfüllen kann, stehen Haspels Team aus 32 Mitarbeitern insgesamt 23 Fahrzeuge vom Lkw mit Ladekran bis zur Kehrmaschine zur Verfügung.

Das Fahrrad, mit dem der Bauhofleiter flott über das ausgedehnte Gelände mit seinen rund 16 000 Quadratmetern an der Fuggerstraße flitzt, nicht mitgerechnet. Auf dem Grundstück ist neben dem Bauhof selbst auch die Stadtgärtnerei untergebracht, die sich um Bäume und Grünanlagen kümmert. In eigenen Werkstätten etwa für Schreiner- und Schlosserarbeiten können die Bauhof-Mitarbeiter Reparaturen etwa an morschen Parkbänken oder verbogenen Verkehrsschildern selbst durchführen.

Hinter dem langgezogenen Verwaltungs- und Werkstättengebäude erstreckt sich unter einem Vordach ein Meer aus gelben und roten Blinklichtern, die aussehen wie unendlich viele Lollies. Auch dabei sind rot-weiß gestreifte Absperrgitter. "Das ist unsere Ausstattung für den Challenge", erklärt Haspel: Wenn sich einmal im Jahr mitten im Sommer Triathleten aus aller Welt durch die Stadt kämpfen, werden die Laufstrecken damit für den Autoverkehr gesperrt.

Ganz hinten auf dem Gelände lagert ein schätzungsweise sieben bis acht Meter hoher Haufen grauer Granitsteine – ein auskömmlicher Vorrat an Pflastersteinen für die öffentlichen Straßen und Wege in Roth. Der Bauhof ist auch zuständig für die städtischen Ampeln, Abfalleimer, Tütenspender zur Hundekotentsorgung, Sitzbänke, Bushaltestellen und Spielplätze.

Weihnachtsmarkt, Wahlen, Krötenwanderung

Wenn Wahlen anstehen, bestückt das Bauhof-Team die Wahllokale mit Wahlkabinen und Urnen für die Stimmzettel. In der Weihnachtszeit bauen Haspels Mitarbeiter die Holzbuden für den Weihnachtsmarkt auf, die während des restliches Jahr auf dem Lagerplatz an der Fuggerstraße herum stehen. Immer im Frühjahr, wenn Kröten und Frösche sich auf den Weg in ihre Laichgebiete begeben, werden die rund 1,8 Kilometer Krötenzäune gebraucht, die der Bauhof vorrätig hat.

Und wenn es doch einmal ein Tier im Straßenverkehr "erwischt" hat, kümmern sich die Bauhof-Leute um die Tierkadaver-Beseitigung. Beim Pressetermin auf dem weitläufigen Bauhofgelände hat Chris Haspel allerdings gerade ganz andere Sorgen: Ein Bagger ist kaputt gegangen. Schnell schwingt er sich in den Sattel seines Fahrrads und radelt zu der Halle, vor der der defekte Bagger steht – schließlich will die Reparatur des Arbeitsgeräts zügig organisiert werden.

