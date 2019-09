Das Leben auf dem Land, in Dörfern und Kleinstädten, ist langweilig? Keineswegs! Was bei uns in Roth, Hilpoltstein und den Landgemeinden in der Region alles los ist, kann sich sehen lassen. Wir präsentieren: Unsere Lieblingsthemen und -bilder aus der Redaktion der RHV und der HIZ. Viel Spaß beim Durchklicken!

Am Glücksrad drehen? Sich über Rheuma- oder Schmerztherapie informieren? Auf der Kegelbahn eine flotte Kugel schieben? Patchwork-Kunst begutachten? Stuhltanz vorführen? Oder leckere Kartoffelsuppe probieren? So war der Rother Seniorentag auf dem Festplatz.

Am Samstag erfreuten Mitglieder des Fischereivereins Roth die Besucher des Fischerfests mit schmackhaften Leckereien vom Angelhaken. Neben den Fischen gab es frisch gezapftes Bier von der Bar. Am Sonntag dann durften sich alle Fischliebhaber am Altstadtfest in Roth freuen, denn die Vereinsmitglieder waren dort bereits zum Frühschoppen mit ihren Fischen am Start.