Vor dem Challenge: Sägen, Bohren und Leberkäse

Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung am Wochenende laufen - vor 57 Minuten

ROTH - Am Wochenende soll, wie man so hört, eine größere Veranstaltung in Roth stattfinden. Auf dem Festplatz wurde dafür jedenfalls am Mittwoch schon kräftig gewerkelt: Lastwagen fuhren rein und raus, es wurde gehämmert, gesägt und gebohrt.

Die Vorbereitungen für den Challenge am Wochenende laufen auf Hochtouren: Die drei "Banner-Ladys" sind damit beschäftigt, an der Brücke über den Teich am Festplatz die Fahnen und Banner der Sponsoren in Position zu bringen. © Martin Regner



Wie Heiko Wörrlein vom "Team Challenge" erklärte, beginnt auf dem Platz am Donnerstag die "größte Triathlon-Messe der Welt". Am Mittwoch waren die Aussteller damit beschäftigt, ihre Stände aufzubauen. Weiter hinten wurde das Service-Zelt auf den Ansturm der Sportler vorbereitet: Die Teilnehmer des Challenge können sich ebenfalls ab Donnerstag registrieren.

Versorgung der Helfer gesichert

Und was war sonst noch los? An der Brücke über den Teich am Rand des Festplatzes waren drei "Banner-Ladys" (siehe Foto) damit beschäftigt, die Fahnen und Werbebanner mit den Logos der Sponsoren der Veranstaltung in Position zu bringen. Über die Brücke kommen die Triathleten am Sonntag, wenn sie alles hinter sich haben, vom Zielbereich zur Ausruhzone, wo Massagen, Fußbäder, Wurstsemmeln, Getränke und medizinische Versorgung auf die erschöpften Sportler warten.

Die Versorgung der unzähligen Helfer auf dem Platz war am Mittwoch schon gesichert: Bei der örtlichen Filiale einer Metzgerei holte die Rother Feuerwehr zur Mittagszeit genau 25 Leberkäsesemmeln ab. Hoffentlich hats geschmeckt.

