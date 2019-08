Die letzten zwei Tage im August standen in Wallesau ganz im Zeichen von Metal, Ska und Punkrock: Das kleine, aber feine Festival "Wallesau ist Blau" mit dem markanten blauen Eber als Markenzeichen gab sich einmal mehr die Ehre. Und da es rechtzeitig zum Sommerabschluss richtig warm wurde war diesmal besonders viel los auf der Lichtung unweit des sonst so ruhigen Dorfes Wallesau, einem Ortsteil von Roth. © Tobias Tschapka

