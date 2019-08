"Wallesau ist Blau": Punkrock-Spektakel nimmt Dorf nahe Roth ein

Eskalation und Pro-Pain gaben sich als Headliner die Ehre - vor 1 Stunde

WALLESAU/ROTH - Die letzten zwei Tage im August standen in Wallesau ganz im Zeichen von Metal, Ska und Punkrock: Das kleine, aber feine Festival "Wallesau ist Blau" mit dem markanten blauen Eber als Markenzeichen gab sich einmal mehr die Ehre.

Und da es rechtzeitig zum Sommerabschluss noch einmal richtig warm wurde (und das auch nachts) war diesmal besonders viel los auf der Lichtung unweit des sonst so ruhigen Dorfes Wallesau. Insgesamt waren 16 Formationen an den beiden Tagen zu Gast, die überwiegend zur härteren musikalischen Gangart zu zählen waren. Headliner am Freitag war "Eskalation", am Samstag "Pro-Pain", und am Morgen durfte das "Knüppelfrühstück" mit Weißwürsten und Live-Musik ebenfalls nicht fehlen.

Tobias Tschapka