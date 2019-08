Wasserzell: Hund mit Schneckenkorn vergiftet

Offenbar hat ein Unbekannter das Gift auf das umzäunte Grundstück gebracht - vor 31 Minuten

WASSERZELL - In dem Spalter Ortsteil ist ein Hund offensichtlich absichtlich vergiftet worden. Bereits am Freitag vergangener Woche stellte eine Hundebesitzerin am Hasenbuck massive gesundheitliche Probleme bei ihrem Hund, einem Australian Shepherd, fest

Das Tier hielt sich zu diesem Zeitpunkt im eingezäunten Garten auf. Laut Tierarzt hatte sich der Hund durch das Fressen von "Schneckenkorn" vergiftet. Der Zustand des Tieres verschlechterte sich zusehends, trotz stationärer Intensivtherapie. Letztendlich musste er aufgrund der schweren Intoxikation eingeschläfert werden.

Es muss davon ausgegangen werden, dass ein bislang Unbekannter das Gift von außen in das umzäunte Grundstück eingebracht hat. Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden eingeleitet. Hinweise an die Polizei in Roth.

