Wegen technischem Defekt: Pizzafahrer landet im Fischteich

Der 64-jährige wurde lediglich nass, blieb aber unverletzt - vor 24 Minuten

BERNLOHE/BARNSDORF - Am Sonntagnachmittag fuhr der 64-jährige Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes mit einem Opel auf der Straße von Bernlohe in Richtung Barnsdorf. Nach einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, streifte eine Schutzplanke und fuhr dann geradewegs in einen Fischteich.

Das rote Pizza-Lieferfahrzeug landete bei Bernlohe in einem Fischteich. © Feuerwehr Bernlohe



Der Fahrer wurde dabei lediglich nass, blieb aber sonst unverletzt. Insgesamt entstand bei der "Wasserlandung" ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro. Die Feuerwehr Bernlohe war bei der Absicherung der Unfallstelle behilflich und stand bereit, im Falle einer Gewässerverschmutzung einzugreifen. Das war glücklicherweise nicht nötig. Als Unfallursache gab der Fahrer einen technischen Defekt an dem Fahrzeug an.

