Wer ist schneller als Anne Kesselring?

Die besondere Herausforderung für die Frauen beim Burgfestlauf und der Sprintwertung. - vor 22 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die Zahl an Voranmeldungen um 19. Hilpoltsteiner Burgfestlauf unter der Regie der Tri-abteilung des TV Hilpoltstein hat sich deutlich über die 100er-Marke gekleckert. Doch das Rennen ist ja traditionell eine Sache für viele Kurzentschlossene, die am Vorabend im Festzelt ihren Ehrgeiz entdecken, oder – wie Sieger Sven Ehrhardt im Vorjahr – als frisch gebackener Vater aus dem Kreißsaal anreisen.

Die Teilnahme am Burgfestlauf ist auch Ganovenehre. Die Panzerknacker verstehen dabei, Sport und Beruf unter die Schirmmütze zu bekommen. © Foto: Salvatore Giurdanella



Die Teilnahme am Burgfestlauf ist auch Ganovenehre. Die Panzerknacker verstehen dabei, Sport und Beruf unter die Schirmmütze zu bekommen. Foto: Foto: Salvatore Giurdanella



Begehrlichkeiten weckt wie immer die Sonderwertung des Burgbergsprints. Diesen Sonderpreis, meist in Form einer Kiste Bier, gewinnt, wer in der ersten Runde des Hauptlaufs als Erster nach rund 1000 Metern den Burgberg erreicht und auch ins Ziel kommt.

Der Burgfestlauf zählt aber auch zum Läufer-Cup im BLV-Kreis Mittelfranken Süd, in dem Stefan Böllet zur Übernahme der Führung bläst. Er hält sich normalerweise aus dem Sprint am Berg raus und spult die 7600 Meter gleichmäßig runter. Mit 20 Punkten würde er den Führenden Peter Santagati überholen, der noch nicht auf der Meldeliste steht. Bei den Frauen geht der Sieg in beiden Wertungen wahrscheinlich wieder nur über Anne Kesselring vom LAC Quelle Fürth, die das Rennen in den zurückliegenden drei Jahren beherrscht hat. Punkte für den Läufercup sammeln unter anderem die beiden Führenden Kim Korber (Thalmässing) und Larissa Korn (Erlangen).

Startnummernausgabe findet in der Marktstraße vor dem Döderleinsturm statt. Los geht‘s am Sonntag um 9 Uhr mit dem Bambinilauf über 600 Meter, um 9.10 Uhr folgt der Schülerlauf I über 1200 Meter und um 9.30 Uhr fällt der Startschuss für den Schülerlauf II, den Hobbylauf über 3800 Meter sowie dem Hauptlauf über 7600 Meter.

Die Anmeldung ist bis 8.30 Uhr gegen eine Nachmeldegebühr möglich. Im Anschluss an die Läufe findet um 10.40 Uhr die Siegerehrung statt.

Für Platz ein bis drei gibt es die begehrten "Burgis" sowie Medaillen für die Hobbylauf-Sieger und Schüler-Altersklassen. Die Allerjüngsten bekommen Süßes mit einem Eis aus der Eisdiele.

gs