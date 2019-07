Stimmung pur herrschte am Freitagabend bei der Party von Bayern 3 auf dem Marktplatz als Auftakt zum Challenge-Wochenende. Nicht nur die aus aller Welt angereisten Triathleten trafen sich dort, um ausgiebig zu feiern: Auch Einheimische fanden ihren Weg ins Rother Zentrum. Egal aus welcher Motivation auch immer – gefeiert wurde zusammen. Und das bis spät in die Nacht hinein.

Das Leben auf dem Land, in Dörfern und Kleinstädten, ist langweilig? Keineswegs! Was bei uns in Roth, Hilpoltstein und den Landgemeinden in der Region alles los ist, kann sich sehen lassen. Wir präsentieren: Unsere Lieblingsthemen und -bilder aus der Redaktion der RHV und der HIZ. Viel Spaß beim Durchklicken!