Zeiger der Hilpoltsteiner Christuskirche in der Werkstatt

Wer an der Christuskirche nach der Uhrzeit schaut, blickt ins Leere. - vor 0 Minuten

HILPOLTSTEIN - Wer die Zeit von den beiden Uhren am Turm der evangelischen Kirche in Hilpoltstein ablesen will, schaut buchstäblich ins Leere: Seit geraumer Zeit fehlen die riesigen Zeiger. Was mag wohl mit ihnen passiert sein? Das dürfte sich so mancher Hilpoltsteiner gefragt haben.

Die Zeiger der Kirchturmuhr sind verschwunden. Die evangelische Kirchengemeinde erklärt, wo sie abgeblieben sind. © Foto: Harry Rödel



Die Zeiger der Kirchturmuhr sind verschwunden. Die evangelische Kirchengemeinde erklärt, wo sie abgeblieben sind. Foto: Foto: Harry Rödel



Des Rätsels Lösung gibt es von Pfarramtssekretärin Petra Wirsing: "Die Zeiger sind zum Reparieren". Und zwar bei der Firma Rauscher in Regensburg, die auch sonst gerufen werde, wenn es beispielsweise Probleme mit dem Geläut gebe. Aber auch zur Wartung ist die Oberpfälzer Spezialfirma öfters in der Christuskirche am Altstadtring.

Was war geschehen? Die Zeiger waren verbogen, sodass sie nicht mehr aneinander vorbeigekommen seien, erzählt Wirsing. Deswegen seien sie mit einem Kran nach unten transportiert worden.

Doch warum waren die Zeiger verbogen? Wirsing könnte sich vorstellen, dass ein starker Sturm gewütet und die vier Zeiger verbogen habe. Allerdings kann sie sich nicht an einen so heftigen Sturm erinnern.

Die Ursache bleibt mysteriös

Vandalismus an dieser Stelle schließt sie gänzlich aus. "Wer klettert denn freiwillig so hoch nach oben, um die Zeiger zu verbiegen?" Und wenn Diebe unterwegs gewesen wären, hätten diese mit Sicherheit die vier Zeiger mitgenommen.

Die Suche nach der Ursache für die deformierten Zeiger bleibt mysteriös. Fakt ist, dass die Versicherung nicht zahlen wird, weil niemand weiß, wie und wann die Zeiger beschädigt wurden. So werde die evangelische Kirchengemeinde nicht umhin kommen, einige tausend Euro für die überholten Zeiger auf den Tisch blättern zu müssen.

hr