Der Kirchweih-Samstag gestaltete sich in Roth etwas feucht, dafür war der Auftakt umso schöner. Nach der Premiere der Kirchweihmusik des Stadtorchesters Roth im Ratiborer Schlosshof und dem Anstich (mit zwei Schlägen) durch Bürgermeister Ralph Edelhäußer übernahm die Partyband „Würzbuam“ im Festzelt das musikalische Kommando, und schon bald standen in den ersten Reihen überwiegend jugendliche Besucher auf den Bänken und feierten drauflos. Derweil drehten sich auf dem Festplatz die Karussells im Kreis, und die Schausteller konnten sich nicht über zu wenige Fahrgäste beklagen. Am heutigen Samstag begann der Festbetrieb mit der Band „BierFrankenTrio“, und am Abend heizt die Partyband „Bassd schO“ die Stimmung im Bierzelt ordentlich an. © Tobias Tschapka