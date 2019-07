Zwei Schwerverletzte auf B2 bei Roth: Unfallverursacher alkoholisiert

ROTH - Schwerer Verkehrsunfall am Freitagnachmittag: Auf der B2 zwischen Roth und Rednitzhembach fuhr des Fahrer eines Fiat in das Heck eines vorausfahrenden VW Polo. Die Fahrerin und Beifahrerin in dem VW wurden dabei schwer verletzt. Eine Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Warum der Fahrer des Fiat gegen kurz vor 17.38 Uhr auf den vor ihm fahrenden Polo auffuhr, konnte laut Angaben der Polizei bislang noch nicht geklärt werden. Der Mann war laut Polizei fahruntauglich, da er mehr als 1,1 Promille Alkohol im Blut hatte. Zudem war er "sehr zügig unterwegs".

Der Mann fuhr auf der B2 von Roth in Richtung Rednitzhembach, als er in das Heck des Volkswagen krachte, in dem eine 90- und 80-Jährige saßen. Durch den Auffahrunfall verlor die Fahrerin des Fiat die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Straße ab, schleuderte über eine Grünfläche gegen mehrere Bäume und kam in einem Waldstück zum Stehen. Sowohl die Fahrerin als auch die Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.

Eine Frau wurde von einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik gebracht. Laut Polizeiangaben wurde ein Gutachter angefordert, der den genauen Unfallhergang nun ermitteln soll. Die Schadenssumme an beiden Fahrzeugen beläuft sich jeweils auf etwa 10.000 Euro.

