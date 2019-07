Das Leben auf dem Land, in Dörfern und Kleinstädten, ist langweilig? Keineswegs! Was bei uns in Roth, Hilpoltstein und den Landgemeinden in der Region alles los ist, kann sich sehen lassen. Wir präsentieren: Unsere Lieblingsthemen und -bilder aus der Redaktion der RHV und der HIZ. Viel Spaß beim Durchklicken!

Am späten Dienstagnachmittag geriet eine circa 20.000 Quadratmeter große Freifläche hinter der Pflugsmühle bei Abenberg in Brand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen und dadurch verhindern, dass es auf den angrenzenden Wald übergreift. Landwirte unterstützten die Feuerwehr zusätzlich mit Wasserbehältern. Der betroffene Landwirt pflügte sein Feld anschließend um, um weitere Brände zu verhindern.

Am Dienstag wurden die Einsatzkräfte an den Großen Brombachsee in Enderndorf (Landkreis Roth) gerufen: Ein junger Mann wurde nach einem Ausflug ins Wasser vermisst. Mit Booten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft suchten die Helfer auf dem See nach dem Vermissten. Sie bargen ihn leblos aus dem Gewässer und konnten ihn zuerst noch reanimieren, ehe ein Hubschrauber ihn in ein Krankenhaus brachte. Dort verstarb er in der Nacht auf Mittwoch.